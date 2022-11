Romana Tomc protestirala pri nizozemskem veleposlaniku, ker bo nizozemska vlada podelila državna priznanja Inštitutu 8. marec Nike Kovač, Protestni ljudski skupščini Jaše Jenulla in Danes je nov dan Filipa Mukija Dobranića , ki so se izkazali na demonstracijah proti Janezu Janši topnews.si Evropska poslanka Romana Tomc je na nizozemskega veleposlanika Johana O. Verbooma naslovila pismo, v katerem izrazila svoje nestrinjanje s sporno izbiro letošnjih prejemnikov nagrade Tulipan 2022, ki jo nizozemsko veleposlaništvo in nizozemsko zunanje ministrstvo podarjata izjemnim in pogumnim zagovornikom človekovih pravic. Omenjeno nagrado bo nizozemsko veleposlaništvo na dogodku, ki bo potekal ...

