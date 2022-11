Navijači Olimpije po novem porazu s tribun zahtevali odstop trenerja Šivica RTV Slovenija Hokejisti SŽ Olimpije so na vnaprej odigrani tekmi 40. kroga Lige IceHL izgubili proti Beljaku z 2:5. V Tivoliju se je zbralo le 700 gledalcev, ki so bili zelo nezadovoljni s predstavo in nekateri tudi zahtevajo odstop trenerja Mitje Šivica.

