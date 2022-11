Olimpija klonila proti Beljaku Dnevnik Hokejisti Olimpije so na vnaprej odigrani tekmi 40. kroga lige ICEHL izgubili z beljaško ekipo VSV z 2:5 (0:2, 2:1, 0:2). Ljubljančani so prejšnji teden igrali tri domače tekme in dobili le tri točke od možnih devetih. V tem tednu imajo na sporedu...

