V živo: še mojstrovina Richarlisona za 2:0! SiOL.net Danes se prvič na SP 2022 predstavljajo ekipe v skupinah G in H. Švica je ugnala Kamerun, dvoboj med Urugvajem in Južno Korejo se je končal brez zadetkov, dvakratni svetovni prvaki pa so dvakrat zatresli okvir vrat. Portugalci so v razburljivem obračunu s 3.2 premagali trdožive Gance, Cristiano Ronaldo pa je postavil prav poseben rekord. V večerni poslastici poskuša samozavestna Srbija pokvariti n...

