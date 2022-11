Rusija je zdaj tudi uradno teroristična država na ravni Irana, njeni plačani siloviki tipa Wagner pa so postali isti kot iranske revolucionarne milice. Evropski parlament je Rusijo označil za podpornico terorizma. Evropski poslanci so namreč na glasovanju podprli resolucijo, s katero so Rusijo označili za državo, ki sponzorira terorizem in uporablja teroristična sredstva. Resolucija, ki sicer ni p ...