ZDA pozdravile dogovor med Kosovom in Srbijo glede registrskih tablic 24ur.com ZDA pozdravljajo dogovor med Kosovom in Srbijo glede registrskih tablic, ki je bil dosežen v sredo zvečer, in pozdravljajo obe državi, ker sta se dogovorili, da se bosta v celoti osredotočili na normalizacijo odnosov pod pokroviteljstvom EU, je sporočil tiskovni predstavnik State Departmenta Ned Price.

