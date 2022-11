Srbija in Kosovo dosegla dogovor glede registrskih tablic Družina »Z velikim veseljem sporočam, da sta glavna pogajalca Kosova in Srbije v okviru pogovorov pod pokroviteljstvom EU sklenila dogovor o ukrepih za izognitev nadaljnjemu zaostrovanju napetosti in da se povsem osredotočita na predlog za normalizacijo odnosov,« je na Twitterju po pogovorih srbskega pogajalca Petra Petkovića in kosovskega Besnika Bislimija sporočil visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell.

