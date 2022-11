WHO: Ta bolezen neposredna grožnja po vsem svetu Lokalec.si Precepljenost otrok proti ošpicam od začetka pandemije covida-19 vztrajno upada. Skoraj 40 milijonov otrok po vsem svetu je lani izpustilo odmerek cepiva proti ošpicam, v najnovejšem poročilu ugotavlja Svetovna zdravstvena organizacije (WHO), ki ob tem opozarja, da so ošpice neposredna grožnja po vsem svetu. V lanskem letu je rekordnih skoraj 40 milijonov otrok zamudilo odmerek cepiva proti ošpica ...

