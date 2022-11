WHO: Ošpice so neposredna grožnja po vsem svetu. Precepljenost otrok vztrajno upada. RTV Slovenija Svetovna zdravstvena organizacije (WHO)ob tem opozarja, da so ošpice neposredna grožnja po vsem svetu. Precepljenost otrok proti ošpicam od začetka pandemije covida-19 vztrajno upada.

