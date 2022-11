Včeraj so v v mariborskem Izumu potekale tudi volitve lokalnih skupnosti volilne enote 3 v državni svet. Kandidata sta bila dva, Drago Žura in Franc Kangler, oba že z nekajletnimi z izkušnjami v državnem svetu, elektorji so s tesnim izidom izglasovali Draga Žuro. “Pričakoval sem, da bo rezultat tesen in pričakoval sem tudi svojo zmago,” uvodoma za lokalec.si pove Žura. Kaj si lahko obetamo od njeg ...