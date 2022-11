Trump v davčnih napovedih več kot desetletje prijavljal izgubo SiOL.net Donald Bender, nekdanji osebni računovodja bivšega predsednika ZDA Donalda Trumpa, je v sredo na sodišču v New Yorku povedal, da je Trump v svojih davčnih napovedih med letoma 2008 in 2019 redno prijavljal izgubo. Leta 2009 na primer v višini 700 milijonov dolarjev, leta 2010 pa 200 milijonov dolarjev.

Sorodno



















Omenjeni Donald Trump

New York

ZDA Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Goran Dragić

Janez Janša

Robert Golob

Anže Kopitar