Donald Bender, nekdanji osebni računovodja bivšega predsednika ZDA Donalda Trumpa, je v sredo na sodišču v New Yorku povedal, da je Trump v svojih davčnih napovedih med letoma 2008 in 2019 redno prijavljal izgubo. Leta 2009 na primer v višini 700 milijonov dolarjev, leta 2010 pa 200 milijonov dolarjev. Trumpovi davki so bili doslej najbolj […]