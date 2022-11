Tudi Slovenija kritična do predloga EU glede omejitve cen plina Maribor24.si Države članice EU so se različno odzvale na predlog mehanizma za preprečevanje izjemno visokih cen plina, ki ga je v torek predstavila Evropska komisija. Kot je pred zasedanjem ministrov za energetiko povedal italijanski minister, je do predloga kritičnih 15 držav, med njimi je po neuradnih informacijah tudi Slovenija. Evropska komisija predlaga vzpostavitev mehanizma, v skladu s katerim bi zgornj ...

