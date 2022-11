Hrvaška v energetsko sodelovanje z Avstrijo in Bavarsko, s Slovenijo v solidarnostni sporazum RTV Slovenija Hrvaška, Avstrija in Bavarska bodo sodelovale pri razširitvi plinskega terminala na Krku in gradnji plinovoda, katerega pomemben del bi potekal prek Slovenije in prav danes je Zagreb privolil v solidarnostni sporazum s Slovenijo o oskrbi s plinom.

