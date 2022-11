Visoki komisar ZN obsodil Iran zaradi nasilja nad protestniki in aretacij otrok. Ministrica Fajon zmogla le splošno obsodbo “na daljavo” Nova24TV Visoki komisar Združenih narodov za človekove pravice Volker Türk je danes na izrednem zasedanju Sveta ZN za človekove pravice v Ženevi pozval Iran, naj preneha z uporabo nepotrebne sile nad protestniki. “Po naših podatkih je bilo v zvezi s protesti aretiranih okoli 14.000 ljudi, tudi otroci. To je pretresljiva številka,” je poudaril Türk. “Nepotrebna in nesorazmerna uporaba sile se mora končati,” ...

Sorodno