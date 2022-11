Teheran zavrača misijo ZN za ugotavljanje dejstev in krepi vojaško prisotnost na meji z Irakom Dnevnik Iranske oblasti so danes zavrnile misijo Združenih narodov za ugotavljanje dejstev, ki jo je v četrtek ustanovil Svet ZN za človekove pravice in ki naj bi preučila domnevne kršitve človekovih pravic med zatiranjem protestov v islamski republiki. Iz...

Sorodno