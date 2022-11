So vas v času covida oglobili? Zna se zgoditi, da boste znesek dobili povrnjen Maribor24.si Vlada je danes sprejela izhodišča za pripravo normativnih rešitev za vračilo plačanih glob in stroškov prekrškovnih postopkov zaradi kršenja covidnih pravil. Po besedah pravosodne ministrice Dominike Švarc Pipan se bo postopek vračanja glob in stroškov postopkov vodil po uradni dolžnosti, sredstva pa se bodo zagotovila iz državnega proračuna. Kot je na novinarski konferenci po seji vlade dejala mi ...

Sorodno