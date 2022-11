Piše: Sara Kovač (Nova24tv.si) Vlada je včeraj sprejela izhodišča za vračanje plačanih glob in stroškov prekrškovnih postopkov zaradi kršenja koronavirusnih pravil. Vsem tistim, ki so kršili ukrepe v času epidemije, organizirali nezakonite proteste, zasedli prometne ceste, kršili ukrepe, ki so marsikomu rešili življenje, boste vi, davkoplačevalci, plačali kazen. To vodi v anarhijo, in če bo vse do ...