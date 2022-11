Na Kitajskem kljub strogim ukrepom potrdili rekordno število okužb s covidom-19 RTV Slovenija Kljub strategiji ničelne tolerance do covida-19 in strogih zajezitvenih ukrepov so na Kitajskem potrdili največ novih okužb z novim koronavirusom od začetka pandemije.

