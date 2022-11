Ob 21.28 je na pomurski avtocesti v bližini naselja Vučja vas, prišlo do naleta tovornega vozila s spredaj vozečim tovornim vozilom. Ena oseba je pri tem podlegla poškodbam, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje. Gasilci PGD Murska Sobota in PGD Ljutomer so s tehničnim posegom rešili osebo iz vozila, sanirali mesto nesreče in pomagali reševalcem ter službi DARS.