FOTO: Trčenje tovornega in osebnega vozila, eno osebo reševali s tehničnim posegom Lokalec.si Ob 7.38 sta na nadvozu čez železniško progo v naselju Moškanjci, občina Gorišnica, trčila osebno in tovorno vozilo. Gasilci PGD Ptuj so zavarovali kraj dogodka, s tehničnim posegom rešili ukleščeno osebo, nudili pomoč reševalcem NMP pri oskrbi dveh poškodovancev in vlečni službi pri nalaganju vozil. Foto: G.O. / 112 Ptuj

