Včeraj, 24. novembra 2022 je na Ptujski cesti v Mariboru, gledano iz smeri Tržaške ceste v smeri H2, neposredno pod železniškim viaduktom, zaradi nepravilnega premika ali zaradi prekratke varnostne razdalje prišlo do prometne nesreče II. kategorije, v kateri so bili udeleženi voznica osebnega avtomobila, voznik avtobusa in potnica. V prometni nesreči se je potnica na avtobusu lahko telesno poškod ...