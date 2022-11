Jesenice: razbil steklo na vratih lokala zurnal24.si V zadnjih 24 urah so imeli gorenjski policisti obilo opravka z vlomilci in tatovi: obravnavali so vloma v stanovanjsko hišo in pomožni objekt na območju Kranja ter tri tatvine. Neznanec pa je na Jesenicah poškodoval gostinski lokal.

Sorodno









Omenjeni Kranj

Žurnal Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Goran Dragić

Ivo Boscarol

Robert Golob

Dominika Švarc Pipan