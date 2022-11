Včeraj ob 7.38 sta na nadvozu čez železniško progo v naselju Moškanjci, občina Gorišnica, trčila osebno in tovorno vozilo. Gasilci PGD Ptuj so zavarovali kraj dogodka, s tehničnim posegom rešili ukleščeno osebo, nudili pomoč reševalcem NMP pri oskrbi dveh poškodovancev in vlečni službi pri nalaganju vozil.