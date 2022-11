NIJZ sporočil: toliko okužb s koronavirusom je bilo potrjenih v četrtek SiOL.net V četrtek so ob 579 PCR-testih in 4.581 hitrih antigenskih testih v Sloveniji potrdili 1.023 okužb s koronavirusom, so sporočili z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Za primerjavo: to je 206 okužb več kot prejšnji četrtek, ko so v Sloveniji potrdili 817 primerov okužbe. Spet je višje tudi število aktivnih primerov okužbe.

