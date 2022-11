Toliko okužb so potrdili v sredo. Število okužb raste. SiOL.net V sredo so ob 745 PCR-testih in 5.283 hitrih antigenskih testih v Sloveniji potrdili 1.122 okužb s koronavirusom, kažejo najnovejši podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). To je 230 okužb več kot prejšnjo sredo, ko so v državi potrdili 892 primerov okužbe.

