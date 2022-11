Nocoj veliki finale Exatlona: poglejte si vrhunce letošnje sezone #video SiOL.net V Exatlonu so ostali samo še štirje. Najmočnejši med najmočnejšimi. Karolina, Lina, Mare in Tim so dokazali, da so iz pravega testa za zmagovalce. Ampak, pokal Exatlona in 50.000 evrov bosta osvojila le najboljša in najboljši med njimi. Že nocoj ob 20. uri je na Planetu finalna oddaja in izvedeli bomo, kdo sta prvaka Exatlona 2022!

