Pokukajte v zakulisje nastajanja Exatlona #video SiOL.net Pa smo dobili zmagovalca druge sezone Exatlon. To sta postala Karolina Siročič in Marko Špiler, ki sta bila v finalu boljša od Line Majcen in Tima Nuča. V finalni oddaji pa smo si lahko tudi ogledali, kako je videti zakulisje snemanja najtežje televizijske preizkušnje.

