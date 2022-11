Avstrija, Bavarska in Hrvaška podpisale dogovor za krepitev energetske odpornosti Energetika.NET Predsedniki vlad Avstrije, Bavarske in Hrvaške so v četrtek podpisali skupno izjavo, s katero so se zavezali vzajemnemu povečanju odpornosti energetskih sistemov s širitvijo hrvaškega plinskega terminala za utekočinjeni zemeljski plin (UZP) ter njegovo povezavo z avstrijskimi plinovodi.

