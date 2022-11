Za uspešen prenos lastništva podjetij je nujna pravočasna in skrbna priprava Vlada RS Podjetja, ki se soočajo z izzivi postavljanja nasledstva, poudarjajo, da je pri tem zelo dobrodošla strokovna pomoč in podpora države, saj je to dolgotrajen in zahteven proces. Skoraj sto udeležencev se je včeraj zbralo v Rogaški Slatini na srečanju lastnikov podjetij in zunanjih izvajalcev, vključenih v Nacionalno točko za prenos lastništva, ki deluje pod okriljem SPIRIT Slovenija.

Sorodno Omenjeni Rogaška Slatina Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Luka Mesec

Tanja Fajon

Borut Pahor