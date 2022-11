Tako je danes odločil DZ, in sicer je proti glasovalo 46 poslancev, za jih je bilo le 22. Pobudo za razpis posvetovalnega referenduma o predlogu novele zakona o dohodnini so vložili poslanci SDS, ki nasprotujejo predvsem ustavitvi zviševanja splošne olajšave, kot je zapisana v veljavnem zakonu, ki ga je DZ sprejel letos spomladi. “Predlagani zakon ljudem ne daje, temveč jim jemlje in jim znižuje n ...