To je dobro vedeti pred referendumi SiOL.net V nedeljo bodo volivci glasovali o treh zakonodajnih referendumih: o noveli zakona o vladi, noveli zakona o dolgotrajni oskrbi in noveli zakona o Radioteleviziji Slovenija. Na referendumih se bodo volivci in volivke odločali, ali so za uveljavitev omenjenih treh zakonov ali proti. Volivec lahko o vsakem izmed treh referendumov glasuje posamično, torej se lahko sam odloči, ali bo glasoval za vse tri referendume, za dva ali pa samo za enega.

