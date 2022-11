Gladomor: ko je v Ukrajini umrlo tudi do 25.000 ljudi na dan 24ur.com V Ukrajini obeležujejo dan spomina na žrtve velike lakote, znane tudi kot holodomor ali gladomor, ki jo je organiziral takratni sovjetski režim in je v letih 1932 in 1933 v tedanji sovjetski socialistični republiki zahtevala življenja od sedem do deset milijonov ljudi. Žrtev se bodo spomnili tudi v Ljubljani.

