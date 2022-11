Putin sprejel matere padlih ruskih vojakov – “Želim, da veste, da jaz osebno in celotno vodstvo države delimo to bolečino,” je dejal Putin topnews.si “Nič ne more nadomestiti izgube sina,” je dejal v svojih uvodnih besedah, prikazanih v ruskih državnih medijih. Več mater je članic prokremeljskih gibanj. Kritiki pravijo, da so bili skrbno izbrani za srečanje. V Rusiji nasprotovanje njegovi invaziji na Ukrajino narašča.Po vsej državi se skupine mater vojaških vojakov odkrito pritožujejo, da njihove sinove pošiljajo v boj […]...

