[Anketa] Kar 90 odstotkov Ukrajincev je za članstvo v EU še leta pripravljenih potrpeti izpade elektrike in ogrevanja Nova24TV Več kot šest milijonov ukrajinskih gospodinjstev se dva dni po novem nizu ruskih napadov na energetsko infrastrukturo sooča z izpadi elektrike, je v petkovem večernem nagovoru dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Pa kljub temu raziskave kažejo, da je 90 odstotkov Ukrajincev pripravljenih prenašati izpade električne energije in pomanjkanje ogrevanja še dve leti ali več, če bi jim to omog ...

Sorodno









































Omenjeni Evropska unija

Internet

Rusija

Ukrajina

Volodimir Zelenski Najbolj brano Osebe dneva Anže Lanišek

Domen Prevc

Peter Prevc

Timi Zajc

Žiga Jelar