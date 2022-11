Krka le enkrat vodila in dobila slovenski obračun Sportal Košarkarji Krke so uspešno končali drugi turnir lige Aba 2 v Sarajevu. V slovenskem obračunu so po velikem preobratu v drugem polčasu premagali Gorenjsko gradbeno družbo Šenčur s 66:63 (14:27, 24:45, 47:59).

