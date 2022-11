ABA 2: Krka proti Šenčurju izbrisala -24 in ostaja še brez poraza RTV Slovenija V Ligi ABA 2 je bil v Sarajevu odigral drug turnir. Košarkarji Krke in Heliosa so dobili vse tri tekme v prestolnici Bosne in Hercegovini in ostajajo v tekmovanju še brez poraza.

Sorodno