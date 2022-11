Lanišek: Lažje je skakati, ko ti gre na treningu dobro 24ur.com Slovenski smučarski skakalci so na najboljši možni način odprli delovni vikend v finski Ruki. Potem ko je že v kvalifikacijah prikazal izjemen skok, je Anže Lanišek tudi na sami tekmi potrdil izjemno formo in z rekordom skakalnice v prvi seriji tlakoval pot do svoje druge zmage v karieri. "Moram reči, da sta bila oba skoka kar vrhunska," je po tekmi v Ruki med drugim povedal slovenski junak....

Sorodno



































Omenjeni Anže Lanišek

Robert Hrgota

Smučarska zveza Slovenije Najbolj brano Osebe dneva Anže Lanišek

Peter Prevc

Domen Prevc

Timi Zajc

Žiga Jelar