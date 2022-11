Zmaga Granerudu in Kraftu, Lanišek tik za stopničkami Primorske novice Potem ko je sobotna tekma svetovnega pokala smučarskih skakalcev v finski Ruki pripadla Slovencu Anžetu Lanišku, sta si danes zmago razdelila dva skakalca, Avstrijec Stefan Kraft in Norvežan Halvor Egner Granerud (oba 304,5 točke). Lanišek (294,6), ki je bil po prvi seriji drugi in tudi danes v lovu na novo zmago, je tekmo končal kot četrti.

