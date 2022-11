Minister za okolje in prostor Uroš Brežan je zaradi neukrepanja ob okoljski nesreči v Uniorju predlagal razrešitev vodje inšpektorata za okolje in prostor Franca Rančigaja. To, da v podjetje ni takoj poslal inšpektorja, označujejo za nedopustno, poroča portal N1. Ministrstvo je bilo o tem, da je v zreškem podjetju Unior 26. oktobra zaradi okvare naprave za čiščenje odpadnih plinov v zrak ušla manj ...