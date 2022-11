Bo zaradi neukrepanja ob Uniorjevi nesreči razrešen vodja okoljskega inšpektorata? RTV Slovenija Minister za okolje in prostor Uroš Brežan je zaradi neukrepanja ob okoljski nesreči v Uniorju predlagal razrešitev vodje inšpektorata za okolje in prostor Franca Rančigaja. To, da v podjetje ni takoj poslal inšpektorja, je nedopustno, meni.

