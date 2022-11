Orion kroži okoli Lune, izbrani novi evropski astronavti, Webb se je lotil protozvezde RTV Slovenija Evropska vesoljska agencija je sprejela proračun in pokazala nov letnih evropskih astronavtov, ameriška vesoljska ladja Orion je vstopila v oddaljeno retrogradno tirnico okoli Meseca . . . Vse to in še več v 142. Vesoljskem tedniku.

