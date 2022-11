Ste ga čutili? Seizmografi zabeležili potresni sunek Nova24TV Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so ponoči ob 3.59 zabeležili šibek potresni sunek, magnitude 2,0. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 99 kilometrov vzhodno od Ljubljane, v bližini Obrežja. Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla tretje stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili posamezni prebivalci Posavja, so še sporočili iz Urada za seizmologijo na Agenciji RS za okolje. Sara Kovač

