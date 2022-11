80 let od rojstva ameriškega glasbenika Jimija Hendrixa 24ur.com Pred 80 leti se je rodil ameriški kitarist in pevec Jimi Hendrix. Bil je eden najbolj vplivnih ameriških rock glasbenikov 20. stoletja. V inovativnem kitarskem zvoku je združil prvine rocka, bluesa in jazza ter ga pospremil s svojstveno odrsko pojavnostjo. V 60. letih je s svojimi skladbami dosegal vrhove ameriških in britanskih lestvic.

Sorodno