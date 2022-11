Hendrix bi jih štel 80 Primorske novice Na današnji dan bi legendarni ameriški kitarist in pevec Jimi Hendrix dopolnil okroglih 80 let. Bil je eden najbolj vplivnih ameriških rock glasbenikov 20. stoletja. V inovativnem kitarskem zvoku je združil prvine rocka, bluesa in jazza ter ga pospremil s svojstveno odrsko pojavnostjo. V 60. letih je s svojimi skladbami dosegal vrhove ameriških in britanskih lestvic.

