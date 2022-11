[Video] Kot v akcijskem filmu: To evakuacijo starejše gospe, ki je za las ušla strelom, si enostavno morate pogledati! Nova24TV Dobra dva tedna po umiku ruskih sil iz južnega mesta Herson je včeraj Ukrajina začela z evakuacijo tamkajšnjih civilistov, so v petek sporočile ukrajinske oblasti. Število žrtev četrtkovega ruskega obstreljevanja te regionalne prestolnice je medtem naraslo na 15, 35 pa je ranjenih. Po navedbah ukrajinskega ministrstva za infrastrukturo so sto ljudi iz Hersona z vlakom že prepeljali v mesto Hmelni ...

Sorodno





















Omenjeni Evropska unija

Ukrajina Najbolj brano Osebe dneva Peter Prevc

Anže Lanišek

Domen Prevc

Dawid Kubacki

Timi Zajc