Danes, 27. novembra 2022, so se mariborski gasilci odpravili na nekoliko nenavadno intervencijo. Okoli pol četrte ure popoldne sta se v Ljubljanski ulici v Mariboru v stanovanje zaklenila dva otroka. Gasilci Gasilske brigade Maribor so s tehničnim posegom odprli vrata v stanovanje. S tem so materi omogočili dostop do njenih otrok.