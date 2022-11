Ob 8.30 je na regionalni cesti Rogaška Slatina–Rogatec v kraju Rjavica, občina Rogaška Slatina, osebno vozilo zapeljalo s cestišča in se prevrnilo v obcestni jarek, sporoča Uprava RS za zaščito in reševanje Gasilci PGD Steklarna Rogaška Slatina so zavarovali kraj, odklopili akumulator, s tehničnim posegom iz vozila rešili dve osebi in postavili vozilo na cestišče. Reševalci NMP so dve poškodovani osebi oskrbeli na kraju dogodka.