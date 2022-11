Judoisti Judo kluba Branik Maribor so v prvi slovenski ligi za leto 2022 osvojili naslov državnih prvakov. Na zaključnem turnirju lige v Slovenski Bistrici so včeraj, 26. novembra 2022, premagali vse nasprotnike. Tako so dosegli enega večjih klubskih uspehov z osvojitvijo prvega naslova državnih prvakov v zgodovini kluba. Branikovci so najprej premagali ekipo TVD Partizan Ljutomer, s 5:2. V nasled ...