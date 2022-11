Judoisti mariborskega Branika prvič v zgodovini kluba osvojili prvo slovensko ligo 24ur.com Na prvoligaškem judo tekmovanju v Slovenski Bistrici je v soboto nastopilo 72 tekmovalcev iz šestih slovenskih klubov. Po petih krogih medsebojnih dvobojev vsakega kluba z vsakim, so s petimi zmagami in brez poraza prvaki prve slovenske judo lige postali judoisti Judo kluba Branik iz Maribora, ki jim je to uspelo sploh prvič v zgodovini kluba.

